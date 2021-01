Genauer gesagt geht es um ein Kunstwerk aus Stahlbeton, das am Wochenende im Nordosten des Landes enthüllt wurde - unter anderem der Guardian berichtet darüber. Die Kunst-Vulva ist 33 Meter lang und knallrot. Sie ist als Spalte in ein Stück Wiese an einem Hang einbetoniert. Die Künstlerin hinter der Skulptur sieht sie unter anderem als Kritik an einer "phallozentrischen" Gesellschaft. In einem Facebook-Post drückt sie auch aus, dass Brasilien aus ihrer Sicht gerade ein Problem mit Geschlechtern hat.

Das wiederum wird als Kritik an Brasiliens rechtsextremem Präsidenten Jair Bolsonaro verstanden, der weder etwas von Kunst noch von Frauenrechten hält. Die Künstlerin wird im Netz von vielen seiner Anhänger beschimpft. Aber es gibt auch Zuspruch, zum Beispiel von einem brasilianischen Filmregisseur. Er lobte die Künstlerin dafür, auf so einen konservativen Moment der brasilianischen Geschichte mit einer gigantischen Vagina zu reagieren.