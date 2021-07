Kaffee könnte bald wieder teurer werden.

Das liegt an den Wetterbedingungen in Brasilien. Zuerst gab es dort Anfang des Jahres eine historische Dürre und jetzt in den letzten Wochen Frost auf wichtigen Plantagen in Minas Gerais. Das ist ein brasilianischer Bundesstaat im Süd-Osten des Landes. Von dort kommen rund 70 Prozent der Arabica-Bohnen Brasiliens.

Wegen der Dürre und dem Frost steigen die Preise für die Bohnen stark an. Seit Januar ist der Preis für Arabica-Kaffee um 60 Prozent geklettert.

Die weltweite Kaffeenachfrage hatte zuletzt wieder angezogen - auch weil viele Cafés und Restaurants durch die Corona-Lockerungen wieder offen bleiben durften. Fachleute schätzen, dass es aber dauert, bis sich die höheren Kaffeepreise bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern bemerkbar machen - etwa bis zu neun Monate, weil sie nur langsam weitergegeben würden. Brasilien ist der größte Kaffee-Produzent der Welt.