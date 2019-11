Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe. Und diese Verschwörungstheorie findet gerade in Brasilien in letzter Zeit immer mehr Anhänger: die Flatearther. Für die wird nun am Samstag die erste Konferenz stattfinden - und zwar in São Paulo, an einem noch geheimen Ort. Das berichtet der Guardian. Demnach wird die Konferenz veranstaltet von einem 35-jährigen Designer, der die Flatearth-Theorie auch über einen Youtube-Kanal verbreitet.

Viel Zulauf in Brasilien

Laut einer Umfrage glauben inzwischen sieben Prozent der Brasilianer, dass die Erde ein Scheibe ist - das sind 11 Millionen Menschen. Diese Brasilianer seien oft schlecht gebildet und religiös. Ein Physik-Professor wird mit den Worten zitiert, die Flatearth-Bewegung habe ihre Basis in christlichem Fundamentalismus, genau wie die Leugnung des Klimawandels und der Evolutionstheorie.

Kritiker vermuten außerdem, dass die Flatearth-Bewegung in letzter Zeit in Brasilien so viel Zulauf bekommt, weil die Leute mehr Social Media nutzen und weil die Verschwörungstheorie aus dem Ausland übernommen wird.