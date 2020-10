Die illegale Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist zurückgegangen, bleibt aber ein Problem.

Laut einem Medienbericht meldet die zuständige Behörde Inpe nach Auswertung von Satellitenbildern, dass diesen September ein Drittel weniger Bäume als im September 2019 gerodet wurden. Verglichen mit den Jahren davor ist die Abholzung aber weiter hoch.

Brasiliens Vizepräsident Hamilton Mourão sieht im Rückgang der Abholzung einen Erfolg der Militäroperation "Grünes Brasilien". Seit Mai sind Soldaten in der Amazonas-Region stationiert, um den Regenwald zu schützen. Umweltorganisationen sehen die Lage nicht so positiv. Sie kritisieren, dass sich die Abholzung während der trockenen Monate Mai bis September verdoppelt habe. Außerdem machten dem Amazonas-Gebiet in den letzten Monaten schwere Waldbrände zu schaffen. Sie waren die heftigsten seit 2012.