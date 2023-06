In Brasilien muss der Fußball-Nationalspieler Neymar ein hohe Strafe bezahlen, weil er bei einem Bauprojekt auf seinem Grundstück gegen Umweltgesetze verstoßen hat.

Es geht um einen künstlichen See mit Strand auf seinem Luxus-Anwesen in dem Ort Mangaratiba. Die Behörden sagen, dass Bauarbeiter dafür ein Fluss umgeleitet und Grabungen durchgeführt haben, und das alles ohne Genehmigung. Die Gemeinde hatte Neymar nach einer Begehung am Donnerstag verboten, den See weiterzubauen und schon ein Bußgeld in Höhe von ungefähr einer Million Euro verhängt. Der Spieler von Paris St. Germain ignorierte das aber und feierte laut Medienberichten eine Einweihungsparty. Das zuständige Umweltamt in Brasilien kündigte an, dass Neymar jetzt noch ein weiteres Bußgeld bezahlen muss. Die Höhe steht aber noch nicht fest.

Neymar hatte das Anwesen 2016 gekauft. Lokalen Medienberichten zufolge ist das Grundstück über 10.000 Quadratmeter groß, mit einem Hubschrauberlandeplatz, einem Spa und einem Fitnessstudio.