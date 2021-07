"Welcher Corona-Impfstoff darf's denn sein?"

In Brasiliens Metropole São Paulo hätten wohl viele gerne so eine Wahlmöglichkeit. Mit einem Gesetz will die Stadt jetzt verhindern, dass sich Menschen ihren Impfstoff selbst aussuchen. In letzter Zeit häufen sich Fälle, bei denen Leute kurz vor dem Piks sagen "Lieber doch nicht", wenn ihnen der Impfstoff nicht passt. Die Stadt hat sogar einen eigenen Namen dafür: Sie nennt die Leute "Impf-Feinschmecker".

Wer in São Paulo einen Impfstoff ablehnt und dabei erwischt wird, soll bald ans Ende der Impfliste rutschen. Wie das Gesetz aber umgesetzt werden kann, ist unklar. Kontrollen dürften schwierig werden. Viele fragen wohl auch schon Tage vor ihrem Termin nach, welchen Impfstoff sie wohl bekommen werden und sagen dann mit Ausreden ab.