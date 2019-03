Die Behörden wollten so Straftäter identifizieren, die schon auf einer Fahnungsliste stehen. Brasilianische Medien berichten jetzt von einem Erfolg. Demnach hat die Polizei einen mutmaßlichen Mörder erwischt, der seit gut einem halben Jahr gesucht wurde. Die Software hat ihn in Salvador erkannt - obwohl er als Frau verkleidet war, mit Perücke und stark geschminkt.

Die Behörden hatten für die Karnevalstage insgesamt fast 40 Kameras mit Gesichtserkennung in Rio de Janeiro und Salvador installiert. Sie waren mit einer Datenbank verbunden, in der Fotos von 1.100 Gesuchten hinterlegt waren. Wie die Bilanz insgesamt ausgefallen ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gibt es solche Gesicherkennungskameras in Brasilien nur in Einkaufszentren oder Flughäfen, aber nicht auf offener Straße.