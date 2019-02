Dass Kinder in Brasilien entführt und zur Prostitution gezwungen werden, war vor allem rund um die Fußball-WM vor viereinhalb Jahren großes Gesprächsthema.

Aber auch ohne Fußball-Fans ist Kinderhandel ein Problem, das die Behörden in Brasilien beschäftigt - und gegen das sie nicht ankommen. Jetzt plant der Bundesstaat Rio de Janeiro ein neues Alarmsystem, das einsetzt, wenn ein Kind verloren geht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass dann eine Mitteilung an alle Handys in der Umgebung gesendet wird - mit dem Namen und Infos zum verschwundenen Kind. Wenn es einen Verdächtigen gibt, sollen auch Fotos von ihm versendet werden. Die zuständige Staatssekretärin hofft jetzt darauf, dass die Telefonanbieter das System unterstützen.

Laut Regierung verschwinden in Rio jedes Jahr mehr als 4.000 Kinder. Eine Richterin kritisiert gegenüber Reuters, dass die meisten nicht wiedergefunden werden, weil die Behörden zu spät mit der Suche anfangen.