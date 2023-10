In Brasilien leidet das Amazonasgebiet gerade unter einer Rekord-Dürre.

In zwei großen Nebenflüssen des Amazonas wurden die niedrigsten Pegelstände gemessen seit mehr als 100 Jahren. Viele Fluss-Dörfer sind deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. Sonst fahren die Menschen dort mit Booten von A nach B - jetzt müssen manche von ihrem Haus aus erst mehrere Stunden laufen, um überhaupt ans Wasser zu kommen.

Auch Tourismus und Handel leiden

Auch beim Tourismus geht nicht mehr viel. Für Handels- und Passagierschiffe sind die Wasserstände zu niedrig. In der Amazonas-Region sind schon zahlreiche Flussdelfine verendet. Fachleute glauben, dass das mit der Dürre zu tun hat. Sie rechnen damit, dass die in den nächsten Jahren in Brasilien noch schlimmer werden könnte - wegen des Klimawandels.