Wie Menschen dort Feste gefeiert haben, bevor die ersten Europäer kamen - darauf gibt es Hinweise in einer Studie im Fachmagazin Plos One. Die Forschenden haben Reste von Keramiktöpfen untersucht, die am Rande einer Lagune im Süden Brasiliens entdeckt wurden. Dort haben Menschen vor rund 5000 Jahren angefangen, Hügel aufzuschichten - zum Wohnen, aber wohl auch um sich zu treffen und zu feiern. Das Forschungsteam hat an den Keramikresten Spuren von Lebensmitteln entdeckt. Unter anderem aßen die Menschen wohl fettige Fischeintöpfe und tranken Alkohol aus fermentiertem Gemüse.



Die Forschenden sagen: Gerade im Sommer ist die Lagune voller Fische. Um die Fische zu fangen und zu verarbeiten, kamen wohl viele Leute, vielleicht auch aus dem Umland. Aus anderen Kulturen weiß man, dass solche Treffen dann auch oft für Feste und Festmahle genutzt wurden.



Regionale Lebensmittel wurden saisonal so optimal verwertet - ein Vorbild wie auch wir heute nachhaltig leben können, sagt das Forschungsteam.