Seit über 30 Jahren erklärt eine kleine weiße Figur mit Tropfenkopf Kindern in Brasilien, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen.

Im Netz wird seitdem wild spekuliert, was aus der Tropfenfigur geworden ist. Einige haben Vermisstenanzeigen gebastelt oder schreiben, dass sie vielleicht an Corona erkrankt sei. Vor ein paar Tagen postete einer von Bolsonaros Söhnen ein Bild des Maskottchens auf Twitter. Das zeigt die Figur mit einer Spritze in Form eines Sturmgewehrs. Darüber steht: "Unsere Waffe ist die Impfung". Beim Erfinder des Maskottchens kommt das nicht gut an. Er sagte brasilianischen Medien, dass er die Figur für pädagogische Zwecke entworfen habe.