Importieren wir illegal Angebautes?

In Brasilien werden häufig Regenwald-Flächen für die Landwirtschaft und die Tierzucht gerodet - manchmal verstößt das gegen brasilianisches Recht.

Auf diesen Flächen werden offenbar auch solche Lebensmittel produziert, die Brasilien in die EU exportiert. Ein internationales Forschungsteam hat herausgefunden, dass rund ein Fünftel aller brasilianischen Soja- und Rindfleischexporte in die EU von illegal gerodeten Waldflächen stammen könnte. Die Forschenden haben mit einer speziellen Software mehr als 800.000 landwirtschaftliche Betriebe ausgewertet und konnten so die illegalen Abholzungen nachvollziehen. Die gab es vor allem im Amazonasgebiet und in den Savannen in Zentral-Brasilien. Die Forschenden sagen aber auch, dass sich 80 Prozent der Landwirte an die gesetzlichen Regeln halten.

Trotzdem sei der Regenwald mittlerweile an einem Kipp-Punkt, an dem er unumkehrbar zur Steppe werden könnte.

Die brasilianische Regierung hatte letzte Woche überraschend angekündigt, dass in den nächsten vier Monaten kein Regenwald im Amazonasgebiet mehr abgebrannt werden darf. Hintergrund ist laut Medienberichten, dass sich große Unternehmen Sorgen um das Image Brasiliens in der Welt machen. Umweltschützer glauben aber nicht, dass das Verbot durchgesetzt wird.