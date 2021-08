Die indigene Bevölkerung Brasiliens bittet um Hilfe vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Der soll Ermittlungen gegen Präsident Jair Bolsonaro einleiten. Die indigen Bürgerinnen und Bürger werfen Bolsonaro Völkermord und Ökozid vor, also die gezielte und großflächige Zerstörung der Umwelt. Der Chefankläger in Den Haag muss jetzt entscheiden, ob er Ermittlungen aufnimmt.

Seit Bolsonaros Amtsantritt im Januar 2019 ist so viel Amazonas-Regenwald zerstört worden wie seit über einer Dekade nicht mehr, Reservate der Indigenen wurden zunehmend für Wirtschaft geöffnet und Umweltschutzprogramme gekürzt. In der Corona-Pandemie hat sich die Lage dann in ganz Brasilien massiv verschlechtert - Bolsonaro werden schlechtes Krisenmanagement und Korruption vorgeworfen. Seine Zustimmungswerte liegen bei etwa 25 Prozent.