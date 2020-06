Die britische Zeitung Guardian meldet, dass sich das Virus schon in mehreren Stämmen ausgebreitet hat. Indigene Organisationen melden Tausende Infektionen und Hunderte Todesfälle. Da vor allem ältere Stammesmitglieder sterben, verlieren die Indigenen ihre Anführer und deren Wissen, das traditionell von Generation zu Generation weitergegeben wird.



Die Stämme fürchten, dass illegale Minenarbeiter den Erreger in ihre Gebiete bringen. Andere berichten, dass die ersten Ansteckungen in ihren Gruppen nach Einkäufen in den nächsten Orten bekannt wurden. In einigen Amazonas-Gebieten begeben sich indigene Gruppen tief im Dschungel in Selbstisolation, um eine Ansteckung zu vermeiden.



Laut dem Bericht werden von den Behörden versprochene Hilfen und Nahrungsmittel oft am Ende nicht geliefert. Auf der Prioritätenliste von Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro stehen Indigene weit unten. Bolsonaro setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass immer mehr indigenes Gebiet im Amazonas-Urwald gerodet werden kann.