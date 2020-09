In Brasilien ist ein anerkannter Experte für indigene Gruppen getötet worden.

Wie die BBC berichtet, wollte er sich einer indigenen Stätte nähern, als ihn ein Pfeil in die Brust traf. Der 56-Jährige starb demnach in einer abgelegenen Region des Bundesstaates Rondonia, im Nordwesten Brasiliens. Er war in dem Gebiet, um für die Indigenen-Behörde der Regierung eine isoliert lebende Gruppe am Fluss Cautario zu überwachen.

Ein Foto-Journalist, der dabei war, berichtete hinterher, dass die Menschen dort normalerweise friedlich auf Außenstehende reagierten. Bei dem Vorfall seien sie allerdings mehreren bewaffneten Männern begegnet. Der Schuss wurde demnach abgegeben, als der Experte versuchte, sich der Gruppe zu nähern.

Seine Organisation erklärte inzwischen, dass so isoliert lebende Gemeinschaften bei Außenstehenden nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden könnten. Landwirte und Holzfäller haben in den letzten Jahren den Wald in der Region stark gerodet, weitere Rodungen sind geplant.