Im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist der letzte Überlebende eines Indigenen-Stammes gestorben.

Er soll mehr als 25 Jahre in vollständiger Isolation gelebt haben. Laut den brasilianischen Behörden wurde er tot in einer Hängematte vor seiner Hütte gefunden - ohne Spuren von Gewalteinwirkung. Der Mann war bekannt dafür, dass er tiefe Löcher grub, um Tiere darin zu fangen und sich zu verstecken. Die NGO Survival International schreibt, er habe sowohl die entsetzliche Gewalt gegen Indigene symbolisiert, als auch deren Widerstand. Mit seinem Tod sei der Genozid an diesem indigenen Volk abgeschlossen.

Rio Tanaru: Eine der gewalttätigsten Regionen Brasiliens

Der Mann lebte als einziger im indigenen Tanaru-Gebiet im brasilianischen Bundesstaat Rondônia. Menschenrechtler gehen davon aus, dass die übrigen Mitglieder seines Stammes in den 1970 bis 90er Jahren von Viehzüchtern getötet wurden. Die Region ist laut Survival International eine der gewalttätigsten Brasiliens. Es gibt dort riesige Rinderfarmen, illegale Abholzung und illegalen Bergbau.