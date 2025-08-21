Brasilien produziert weltweit die größte Menge an Soja - vor allem auf Flächen, die früher Regenwald waren.

Um die Schäden für die Umwelt zumindest in Grenzen zu halten, galt fast 20 Jahre lang ein sogenanntes Soja-Moratorium. Das verbietet den Kauf von Soja, das von Flächen stammt, die nach 2008 im Amazonas gerodet wurden. Anfang der Woche hat die brasilianische Wettbewerbsbehörde allerdings entschieden, das Abkommen auszusetzen.

Kritik von NGOs und Umweltministerium