Um die Schäden für die Umwelt zumindest in Grenzen zu halten, galt fast 20 Jahre lang ein sogenanntes Soja-Moratorium. Das verbietet den Kauf von Soja, das von Flächen stammt, die nach 2008 im Amazonas gerodet wurden. Anfang der Woche hat die brasilianische Wettbewerbsbehörde allerdings entschieden, das Abkommen auszusetzen.
Kritik von NGOs und Umweltministerium
Daran kommt Kritik von Naturschutzorganisationen: Greenpeace meint, dass Brasilien so jede Chance verliert, seine Klimaziele einzuhalten. Und, dass Soja so wieder zu einem Haupt-Treiber für die Zerstörung des Amazonas wird. Auch das brasilianische Umweltministerium kritisiert den Schritt und nennt ihn verfassungswidrig. Denn Umweltschutz sei in der brasilianischen Verfassung festgeschrieben.
Brasilien exportiert viel Soja in europäische Länder - nach Deutschland letztes Jahr 1,8 Millionen Tonnen. Hier wird es vor allem für Tierfutter verwendet.