Dazu werden Tausende Menschen in der Universität von Sao Paulo erwartet. Der Ort ist historisch. Dort hatten vor 45 Jahren viele Brasilianer ein Manifest gegen damals herrschende brutale Militärdiktatur bejubelt. Heute befürchten viele, der amtierende Präsident Jair Bolsonaro könnte wieder eine Diktatur errichten, falls er die Wahl im Oktober verliert. Bolsonaro greift die demokratischen Institutionen in Brasilien immer wieder an. Er hat gefordert, dass die Armee die Wahl überwachen soll und er hat angedeutet, dass er es so machen könnte wie Ex-US-Präsident Donald Trump und eine Niederlage nicht anerkennen.

Fast 900.000 Menschen haben unterschrieben



Ein Manifest, das die demokratischen Institutionen verteidigt, ist von fast 900.000 Menschen unterschrieben worden. Unter ihnen sind bekannte Musiker und Politiker wie Ex-Präsident Lula da Silva, der im Oktober wieder antritt und in den Umfragen führt. Bolsonaro hat nicht unterschrieben.

Das zweite Manifest wurde vor einer Woche in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Nach Ansicht politischer Beobachter ist es noch wichtiger, weil es von hunderten großen Unternehmen unterstützt wird. Sie mischen sich normalerweise nicht in die brasilianische Politik ein und wenn, dann hatten sie sich bisher eher auf Bolsonaros Seite gestellt.