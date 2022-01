Millionen Menschen in Brasilien leben in Armenvierteln, den Favelas.

Die ersten entstanden Anfang des 19.Jahrhunderts nach der Abschaffung der Sklaverei. Ehemalige Sklaven bauten sich damals am Rande der brasilianischen Städte ihre eigenen Viertel. Bis heute ist der Staat in den Favelas wenig bis gar nicht präsent. Drogengangs und Milizen haben sich ausgebreitet. Es gibt viel Gewalt.

Brasiliens Bundesstaat Rio de Janeiro will daran etwas ändern und hat ein Pilotprogramm für zwei seiner Favelas vorgestellt (Jacarezinho und Muzema). Umgerechnet rund 80 Millionen Euro sollen unter anderem in Sozial- und Infrastrukturprojekte gesteckt werden. Eines der Ziele ist auch, kriminelle Gruppen aus den Favelas zurückzudrängen. Dazu sollen deutlich mehr Sicherheitskräfte in den Armenvierteln unterwegs sein. Später soll das Projekt auch auf andere Viertel ausgeweitet werden.

Kritik: zu wenige einbezogen

Die Pläne sorgen aber auch für Kritik. Zum Beispiel hatte der Bürgermeister von Rio gesagt, dass seine Stadtverwaltung nicht in die Projekte einbezogen wurde. Ähnliches berichten brasilianische Medien. Sie schreiben, dass mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Favelas nicht über das Programm gesprochen wurde.