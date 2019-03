Brasilien hat einige berühmte Nationalparks, darunter den der Iguazú-Wasserfälle und mehrere am Amazonas.

Der Staat will sie jetzt loswerden. Brasiliens Umweltminister teilte im Parlament mit, dass die Regierung von den mehr als 70 Nationalparks so viele privatisieren will wie möglich. Schon dieses Jahr solle der Verkaufsprozess beginnen.

Umweltschutz-Gruppen befrüchten, dass sensible Gebiete zerstört werden - wie Regenwälder. Präsident Jair Bolsonaro hatte kurz nach Amtsantritt schon klar gemacht, dass er mehr Abholzungen will. Sein Ziel ist es, dass die Holz-Industrie mehr Geld macht.

Gegen seine Pläne gibt es auch Kritik von indigenen Gruppen, weil sie zum Teil in den betroffenen Gebieten leben.