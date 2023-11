In Brasilien ist eine neue Dinosaurier-Art entdeckt worden.

Der geologische Dienst des Landes schließt das aus Fußabdrücken, die jetzt untersucht wurden. In einer Fachzeitschrift schreiben die Forschenden, dass der Dino wohl 60 bis 90 Zentimeter groß war und ziemlich schnell unterwegs. Denn die Fußabdrücke liegen weit auseinander. Sie nennen die Art Farlowichnus rapidus. Sie soll in der frühen Kreidezeit in der Wüste gelebt haben, vor 100 Millionen Jahren und noch früher. Laut den Fachleuten handelte es sich um einen Fleischfresser.

Die versteinerten Dinosaurier-Spuren sind anders als alle anderen bekannten. Sie wurden schon vor etwa 40 Jahren entdeckt, aber jetzt nochmal genauer untersucht.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Cretaceous Research erschienen.