In Brasilien gibt es seit mehr als 130 Jahren keine Sklaverei mehr - zumindest offiziell.

Fälle von sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen gibt es aber bis heute. In Südbrasilien hat die Polizei jetzt drei Männer befreit. Sie wurden für die Arbeit in einem Steinbruch bei Porto Alegre offenbar nur mit der Droge Crack bezahlt. Die Polizei sagt, sie waren unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht - und sie erinnerten die Beamten an Zombies. Crack ist eine Droge, die aus Kokain hergestellt wird. Sie kann schon beim ersten Mal abhängig machen.

Letztes Jahr sind in Brasilien fast 3.200 Menschen aus sklavenähnlichen Verhältnissen befreit worden. Das war eine Rekordzahl, nachdem es zuletzt immer weniger solcher Fälle gab. Die meisten Fälle von sklavenähnlichen Bedingungen wurden dabei in der Kaffeeindustrie aufgedeckt - und in der Zuckerrohrproduktion.