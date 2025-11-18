Proteste von brasilianischen Indigenen bei der Uno-Klimakonferenz in Belèm haben offenbar etwas gebracht. Am Samstag hatten tausende Demonstrierende unter anderem gefordert, indigene Gemeinschaften im Amazonasgebiet besser zu schützen.

Jetzt hat die brasilianische Regierung neue Grenzen für zehn indigene Schutzgebiete bekanntgegeben. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, dass die Gebiete offiziell anerkannt werden. In den Schutzzonen wird den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern garantiert, dass nur sie die natürlichen Ressourcen nutzen dürfen. Das Land darf außerdem nicht verkauft werden und Bergbau ist verboten.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte schon im Wahlkampf neue indigene Schutzgebiete angekündigt. Seit Beginn seiner Amtszeit Anfang 2023 hat er 16 solcher Gebiete staatlich anerkannt. Damit sind inzwischen fast 14 Prozent des brasilianischen Staatsgebiets indigene Schutzzone.