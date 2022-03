Vor sechs Jahren - zu Olympia in Rio - hatte die dortige Stadtverwaltung versprochen, aus den Sportstätten Schulen zu machen.

Jetzt geht es endlich an die Umsetzung: Die Handball-Arena wird nach und nach abgebaut - und Bauteile wie Elektrik, Aufzüge oder Klimaanlagen werden genutzt, um vier neue Schulen zu bauen. Und zwar im Westen der brasilianischen Stadt.

Die Stadtverwaltung hatte damals gesagt, dass die olympischen Spiele so nachhaltiger und sozialer würden. Die olympischen Gebäude sollten deshalb leicht abbaubar sein, damit Teile wiederverwendet werden können.



Beobachtende sagen, dass ein Wechsel in der Stadtführung Schuld an der Verzögerung ist. Heute, und auch zu Olympia-Zeiten war und ist Eduardo Paes Bürgermeister. Zwischen 2017 und 2021 war aber der rechtsgerichtete Marcelo Crivella im Amt, unter dem das Vorhaben brach lag und die Olympia-Anlagen verrotteten.