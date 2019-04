Jetzt steht auch der Hersteller von zwei der bekanntesten brasilianischen Luxusmarken auf dieser Liste. Laut Behörden hatte der Fabula-Konzern die Produktion seiner Edelmarken A.Brand und Animale an drei kleine Betriebe ausgelagert. In der mussten Einwanderer aus Bolivien unter sklavenähnlichen Bedinungen arbeiten - bis zu 14 Stunden am Tag. Für jedes fertige Kleidungsstück bekamen sie umgerechnet 1,20 €. Im Laden kosteten die Klamotten bis zu 160 €.

Zwar gehören die drei Betriebe nicht zu Fabula. Für die Behörden aber ist der Konzern der tatsächliche Arbeitgeber - weil ausschließlich für Fabula produziert wird. Auf der schmutzigen Liste in Brasilien stehen fast 190 Firmen, vor allem aus der Landwirtschaft und dem Baugewerbe. Wer dort einen Eintrag hat, behält ihn für mindestens zwei Jahre.