Dort geht jetzt aber der Bundesstaat Mato Grosso do Sul mit einer ungewöhnlichen Aktion dagegen vor. Die Regierung bietet Kindern und Jugendlichen, die Mobbing-Opfer geworden sind, kostenlose Schönheits-OPs an. Es geht um Eingriffe an den Ohren, an der Nase, an den Augen oder auch der Brust. Über die Maßnahme berichten viele Medien in Brasilien.

Knapp eine Million Euro für Gratis-OPs

Der Gouverneur sagt, die Schönheits-OPs sollen verhindern, dass Schüler oder auch Studierende wegen Mobbing ihre Ausbildung abbrechen. Der Bundesstaat stellt für die Gratis-OPs umgerechnet knapp eine Million Euro zur Verfügung.

In Brasilien sind Schönheits-OPs an der Tagesordnung. Deshalb gibt's an dem Programm kaum Kritik. Eine Professorin der Uni Brasilia warnt aber: Um Mobbing zu bekämpfen, müsste man eher an der Achtung der Unterschiede arbeiten - und nicht sie beseitigen.