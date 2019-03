Das Teamwill in einem abgeschiedenen Gebiet zwei Volksgruppen erreichen, zwischen denen es Spannungen gibt. Der Expeditionsleiter will vermeiden, dass es zwischen den Korubo und den Mati zu weiterer Gewalt kommt. Die Mati haben die Regierung immer wieder um Hilfe gerufen. Sie befürchten, dass sich die Korubo an ihnen rächen wollen - für etwas, wofür die Mati gar nichts können. Einige Mitglieder der Korubo-Gruppe sind nämlich ausgewandert. Die anderen Korubo denken jetzt aber wohl, dass die Mati ihre Angehörigen getötet haben. Davon weiß die Ureinwohner-Behörde, weil die Auswanderer ihr das berichtet haben - sie gehören jetzt auch zur Expedition.

Die insgesamt mehr als 20 Teilnehmer könnten Wochen unterwegs sein, bis sie die Ureinwohner finden. Es ist die größte Expedition dieser Art in Brasilien seit mehr als 20 Jahren. Militär und Polizei sollen bestimmte Streckenabschnitte absichern. In dem Gebiet leben viele Volksgruppen in freiwilliger Isolation.