In Brasilien sind offenbar ältere Menschen bei angeblichen Corona-Impfungen betrogen worden.

Das Magazin Der Spiegel berichtet von Schein-Impfungen. Die seien durch Smartphone-Videos aus mehreren Städten aufgeflogen. Darauf sei zu sehen, wie medizinisches Personal zwar Spritzen anwendet, allerdings die Kolben nicht nach unten drückt. In anderen Fällen fehlte in der Spritze die Flüssigkeit. Das Personal in den Videos steht im Verdacht, die Dosen entweder verkauft oder für die eigene Familie zur Seite gelegt zu haben. In Rio de Janeiro ermittelt die Zivilpolizei wegen Veruntreuung.

Wieviele haben "Windimpfungen" erhalten?

In Brasilien haben nach offiziellen Angaben bisher knapp fünf Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten. Unklar ist, wieviele dabei möglicherweise betrogen wurden. Die Berichte über die "vacinas de vento" (Windimpfungen) sorgen für große Diskussionen in Brasilien. Weil in dem südamerikanischen Land die Infektionszahlen weiter stark steigen, haben zwölf Bundesstaaten und die Hauptstadtregion Brasilia ihre Maßnahmen verschärft. Wie Medien berichten, reicht das von der Schließung von Schulen bis Ausgangssperren.