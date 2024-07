In Brasilien gibt es im Amazonasgebiet gerade so viele Waldbränden wie zuletzt vor 20 Jahren.

Aus Satellitendaten geht hervor, dass bis Ende Juni fast 13.500 Feuer registriert wurden. Das sind rund 60 Prozent mehr als im Jahr davor. Fachleute sehen als Grund dafür eine heftige Dürre in dem Urwaldgebiet.

Der Amazonas-Regenwald liegt größtenteils in Brasilien. Er erstreckt sich aber auch auf weitere Länder. Dort leben mehr Pflanzen- und Tierarten als sonst irgendwo auf der Erde. Die Bäume sind für das Weltklima ein besonders bedeutender CO2-Speicher.

Auch im wichtigen Feuchtgebiet Pantanal in Brasilien brennt es aktuell so viel wie nie. Das Gebiet wird eigentlich immer wieder überschwemmt. In den letzten Jahren ist das aber nicht mehr passiert. Das begünstigt die Brände.