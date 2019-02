Wie verschiedene Medien berichten, ist der Grund der Tod eines Schwarzen. In einer Filiale in Rio de Janeiro hatte demnach ein Wachmann letzten Donnerstag einen offensichtlich geistig verwirrten 19-Jährigen zu Tode gewürgt.

Im Netz rufen viele dazu auf, die Supermarkt-Kette zu boykottieren. Sie gehört zu einer französischen Gruppe. Der Wachmann war bei einem privaten Sicherheitsunternehmen angestellt. Seiner Aussage nach wollte der 19-Jährige seine Waffe entwenden. Die Polizei sprach ebenfalls von Selbstverteidigung, aber auch von übermäßig viel Gewalt durch den Wachmann.

Der Fall erinnert viele Brasilianer an den Tod eines 43-jährigen in den USA. Er starb vor rund vier Jahren in New York, als Polizisten sich auf ihn legten, um ihm Handschellen anzulegen. Sein Tod hatte Unruhen in den USA ausgelöst.