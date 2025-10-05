Aber im Moment werden in brasilianischen Bars fast gar keine Cocktails mehr bestellt. Denn in den letzten Tagen kam es zu ungewöhnlich vielen schweren Methanol-Vergiftungen, vor allem im Bundesstaat São Paulo. Mehr als 100 Verdachtsfälle untersucht das Gesundheitsministerium schon, mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Krampfanfällen. Zwölf Menschen sind sogar gestorben, nachdem sie Cocktails getrunken haben.

Brasiliens Gesundheitsminister empfiehlt deshalb, erst mal auf farblose destillierte Getränke zu verzichten. Denn bei denen falle es kaum auf, wenn sie viel Methanol enthalten.

Methanol schmeckt genauso wie der Trinkalkohol Ethanol, ist für Menschen aber hochgiftig. Weil er so billig ist, nutzen Kriminelle ihn teilweise, um alkoholische Getränke zu verlängern. Die Ermittlungsbehörden sagen, dass noch nicht klar ist, ob die Getränke absichtlich oder aus Versehen verunreinigt wurden. Bis die Ursachen geklärt sind, bieten viele Lokale erst mal nur noch fermentierte Getränke an - wie Bier und Wein.