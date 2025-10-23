Der Kaffeanbau an der Ostküste Brasiliens zerstört seine eigene Existenz.

Das schreibt zumindest die NGO Coffee Watch in einem Bericht. Die Organisation hat die Kaffee-Anbauflächen in Brasilien kartiert und die Größe der Kaffeeplantagen abgeglichen mit der Größe des Regenwaldes in der Umgebung. Dabei kam raus: Zwischen 2001 und 2023 sind an der Ostküste Brasiliens mehr als 11 Millionen Hektar Wald verschwunden - das entspricht etwa der Größe von Honduras oder Bulgarien. Ein Teil dieser Fläche wurde extra für den Kaffee-Anbau gerodet.

Allerdings zeigt die Untersuchung auch, dass auf den Kaffeeplantagen selbst Bäume verschwunden sind. Das liegt laut der NGO daran, dass es in der Anbauregion immer trockener wird und Kaffee-Ernten eingehen. Und verantwortlich ist der Kaffee-Anbau selbst: Denn weil es in der Region weniger Regenwald gibt, regnet es auch weniger - dadurch trocknet dann das Anbaugebiet aus und die Kaffee-Ernten werden schlechter.

Eine mögliche Lösung ist sogenannter Agroforst, bei dem Kaffeepflanzen unter dem Schutz größerer Bäume wachsen. Das bringt laut der Untersuchung deutlich größere Stabilität mit Blick auf die Feuchtigkeit, sogar bei Dürrephasen. Allerdings wird sowas laut Coffee Watch bisher in Brasilien nur auf einem ganz kleinen Teil - nämlich einem Prozent - der Anbaufläche gemacht.