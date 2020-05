Wann wurde in Europa das erste Bier gebraut?

Dazu schreibt jetzt ein internationales Forschungsteam, dass schon 3- bis 4.000 Jahre vor Christus malzhaltige Getränke zubereitet wurden - und zwar am Bodensee und am Zürichsee. Ob das allerdings Bier war oder ein Malzgetränk ohne Alkohol können die Forschenden nicht sagen. Sie haben nur Malzreste in verkohltem archäologischen Material gefunden.

Um Malz herzustellen, werden Getreidesorten wie Gerste kurz zum Keimen gebracht und dann schonend getrocknet oder geröstet. Das ist ein wichtiger Schritt beim Bierbrauen. Die bisher älteste europäische Fundstelle für Bier liegt im heutigen Baden-Württemberg, wo früher keltische Siedlungen waren. Die stammen aber erst aus dem 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus, sind also deutlich jünger als die neuen Fundstellen.