In nur einem Jahr soll die Population um ein Drittel gewachsen sein. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz leben in Deutschland damit im Moment insgesamt über 100 Wolfsrudel. Die meisten Rudel gibt es in Brandenburg, gefolgt von Sachsen und Niedersachsen. Zum ersten Mal haben sich auch einzelne Tiere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein angesiedelt.