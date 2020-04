Schnelles Internet für alle, das will die Bundesregierung bis 2025 erreichen.

In diesem Sommer könnte immerhin schon die Hälfte der Haushalte in Deutschland Zugang zum schnellen Netz haben. Das wären 21,4 Millionen gigabit-taugliche Anschlüsse. Davon geht eine Studie des Telekommunikationsverbandes VATM aus. Bis zum Ende des Jahres würden dann 24 Millionen Haushalte breitband-fähig sein, also Internetzugang über Kabel oder Glasfaser haben.

Das klingt gut, aber Branchenexperten sind skeptisch, ob ein flächendeckender Ausbau bis 2025 möglich ist.

Der Telekommunikationsverband VATM betont, dass die Coronakrise zeigt, wie bedeutend moderne Infrastruktur jetzt ist. Sie bilde das Rückgrat zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Die Corona-Pandemie führt laut VATM im Bereich der Digitalisierung zu einem Innovations- und Akzeptanzschub.