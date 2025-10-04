In Bremen können Verstorbene jetzt mit ihren Haustieren begraben werden.

Eine Sprecherin hat der Katholischen Nachrichtenagentur gesagt, dass die Regel dazu ab heute in Kraft ist.

Das Tier muss vor der Bestattung eingeäschert worden sein. Dann kann es in einer Urne mit ins Grab der verstorbenen Person kommen. In Hamburg gibt es seit ein paar Jahren eine ähnliche Regelung. Ansonsten ist die Mensch-Tier-Bestattung in Deutschland nur in Ausnahmefällen oder gar nicht möglich.

Die Katholische Nachrichtenagentur hat dazu mit dem Chef des Instituts für Theologische Zoologie in Münster gesprochen. Der findet Angebote wie in Bremen und Hamburg gut. Er sagt, dass zum Beispiel Hunde und Katzen für viele Menschen wie Familie sind.