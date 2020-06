Jetzt wird einer der an dem Einsatz beteiligten Polizisten entlassen. Die Polizei erklärte, der Mann habe in mindestens 14 Fällen "extrem" gegen Regularien verstoßen und eine "extreme Gleichgültigkeit für den Wert eines Menschenlebens gezeigt". Zwei weitere Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren, bleiben weiterhin suspendiert.



"Breonna Taylors Familie wartet auf Gerechtigkeit"

Der Fall Taylor hat seit dem Tod von George Floyd neue Aufmerksamkeit bekommen. Diese Woche hatte auch Beyoncé in einem offenen Brief an die Generalstaatsanwaltschaft von Kentucky eine Anklage gegen die drei beteiligten Polizisten gefordert. Sie schrieb: "Breonna Taylors Familie wartet auf Gerechtigkeit."

Die Polizei hatte am 13. März aufgrund eines Durchsuchungsbefehls und offenbar ohne Vorwarnung die Tür zur Wohnung der 26-Jährigen aufgebrochen. Es war eine Verwechselung. Danach kam es zu einem Schusswechsel zwischen Taylors Partner und der Polizei. Die Notfallsanitäterin wurde Medienberichten zufolge von acht Kugeln getroffen. Die Polizei hat noch keinen umfassenden Untersuchungsbericht veröffentlicht.