Denn immer wieder werden Garfield-Telefone an den Stränden dort angespült. Jetzt ist offenbar geklärt, woher sie kommen: Aus einer Grotte, in der sich ein Container verfangen hat. Er hatte die Telefone in den 80er Jahren transportiert und war offenbar bei einem heftigen Sturm verloren gegangen. Das berichtet die Zeitung Le Monde. Sie beruft sich auf einen Landwirt, der nun mehrere Medienvertreter zu der Grotte geführt hat. In der Grotte, die nur bei Ebbe erreichbar ist, sollen noch viele Garfield-Telefone herumschwimmen.