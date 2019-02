Das Problem ist: Die britische Regierung hatte eine Reederei beauftragt, die von Anfang an gar keine Schiffe hat. Auch wenige Wochen vor dem Brexit hat sich das offenbar nicht geändert. Nach Angaben des britischen Verkehrsministeriums kann die Reederei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Die britische Regierung will die Fährroute zwischen Calais und Dover entlasten. Es wird erwartet, dass die bei einem Brexit ohne Übergangsregeln von einem Tag auf den anderen völlig überlastet ist. Dann müssen da Lastwagen wieder vom Zoll abgefertigt werden. Als Puffer sollen Fähren von Ostende in Belgien in den Küstenort Ramsgate fahren. Das Verkehrsministerium ist nach eigenen Angaben schon in Gesprächen mit anderen Anbietern.