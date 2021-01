Die Deutsche Post braucht beim Zustellen der Briefe inzwischen wohl etwas länger als früher.

Letztes Jahr waren von Juli bis September nur noch über 85 Prozent der Sendungen am nächsten Werktag im Briefkasten des Empfängers. Im Jahr davor waren es noch über 87 Prozent. Die FDP im Bundestag wollte die Zahlen von der Bundesregierung haben. Demnach kamen vor zehn Jahren noch deutlich mehr der Briefe am nächsten Werktag an - nämlich fast 94 Prozent.

Die Post ist dazu verpflichtet, die Briefe in einem gewissen Zeitrahmen zuzustellen. Die aktuellen Werte liegen aber immer noch über der Mindestvorgabe.