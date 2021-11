Weiblich, männlich, divers - egal: Die Brit Awards sollen nächstes Jahr nur noch in geschlechtsneutralen Kategorien vergeben werden.

In einer Pressemitteilung steht, die Brit Awards sollen sich ausschließlich auf die Musik und das Werk der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler beziehen und nicht etwa darauf, wie andere oder sie selbst sich identifizieren.

Grammys sind schon seit 2012 geschlechtsneutral

Damit schließen sich die Brit Awards den Grammys an: Die werden schon seit 2012 nicht mehr in "männlich" und "weiblich" eingeteilt. Seit 2017 ist das auch bei den MTV-Music Awards so.

Die Brit Awards gelten neben den Grammys als wichtigster Musikpreis der Welt. Sie werden im Februar zum 42. Mal vergeben.