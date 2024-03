Mit dem Thema Zeitumstellung dürften einige Mitarbeiter des britischen Königshauses wohl vor allem eines verbinden: viel Arbeit.

Denn in den offiziellen Residenzen von König Charles III. gibt es nach Berichten der Nachrichtenagentur PA mehr als 1.600 Uhren*. Darunter Spieluhren, astronomische Uhren und Mini-Uhren. Und die meisten davon mussten per Hand umgestellt werden.

Den Job haben am Wochenende Uhrmacher übernommen. Die kümmern sich generell darum, dass die Uhren in den offiziellen Residenzen des Königs in Schuss sind.

* Allein in Schloss Windsor sollen um die 450 Uhren stehen. Im Buckingham-Palast und dem St.-James's-Palast in London 350.