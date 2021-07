Die britische Regierung will rassistische Beleidigungen im Netz im Verbindung mit Fußball in Zukunft mit Stadionverboten bestrafen.

Premierminister Boris Johnson sagte im Parlament, wenn jemand wegen rassistischer Beleidigungen im Netz schuldig befunden wurde, werde er nicht zum Spiel gehen, kein Wenn und Aber, keine Ausreden. Hintergrund sind rassistische Anfeindungen im Netz nach der EM-Niederlage von England. Vor allem drei britische Nationalspieler sind beleidigt worden, die im Elfmeterschießen des EM-Finales gegen Italien nicht getroffen hatten.

In Großbritannien werden schon jetzt bestimmte Vergehen, die mit Fußball in Verbindung stehen, als Abschreckung zusätzlich mit Stadionverboten belegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gesetzesbrüche in einem Stadion oder anderswo stattgefunden haben. Johnson kündigte auch an, härter gegen Social-Media-Unternehmen vorzugehen, wenn sie nicht schnell genug auf Hass in ihren Foren reagieren.