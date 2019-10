In Großbritannien beschäftigt sich eine neue Reality-Show auf drastische Weise mit dem Thema Fleischkonsum.

"Werde Vegetarier oder iss Dein Haustier" lautet das Motto der Show. In "Meat the Family" muss eine Familie drei Wochen lang ein Tier bei sich zu Hause aufziehen. Wenn die Familienmitglieder dann nicht bereit sind, auf Steak oder Wurst zu verzichten, müssen sie ihr Haustier zubereiten und essen. In der ersten Folge geht es um ein Lamm, ein Schwein, ein Huhn und ein Kalb.

Dazu gibt es Informationen zum Verhalten und zur Intelligenz von Tieren, zur Tierhaltung und den Umweltfolgen der Fleischindustrie.

Die Produzenten der Sendung sagen, sie wollten damit das aktuelle Thema der ethischen Ernährung aufgreifen und schwierige Fragen stellen. Zum Beispiel: Warum finde ich es akzeptabel, ein Lamm zu essen, aber nicht meinen Hund?

Die Show soll im Januar auf dem britischen Channel 4 starten.