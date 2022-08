Der Brexit gefährdet das Überleben einzelner Tierarten.

Betroffen sind nicht etwa Tiere, die in Großbritannien heimisch sind, sondern exotische Arten wie das Östliche Spitzmaulnashorn. Das berichten britischeMedien. Demnach haben Zoos in Großbritannien und Europa große Schwierigkeiten, ihre gemeinsamen Zuchtprogramme aufrecht zu erhalten. Grund sind die aufwendigen Kontrollen, die seit dem Brexit an den EU-Außengrenzen notwendig sind. Diese Kontrollen betreffen auch Tiertransporte.

Kontrollen machen Austausch unmöglich

Für die Überprüfung von Giraffen oder Nashörnern sind die britischen Hafenanlagen aber nicht ausgestattet - und mit dem Flugzeug kann man diese Tiere nicht transportieren. Damit müssen die europäischen Zuchtprogramme wohl auf den Genpool aus britischen Zoos verzichten. Besonders tragisch ist das für das Östliche Spitzmaulnashorn, weil es davon nur noch wenige Exemplare gibt, von denen verhältnismäßig viele in britischen Zoos leben.