Warum eigentlich genau dieser Rhythmus? Diese Frage hat jetzt der größte Berufsverband für Sexualgesundheit in Großbritannien aufgeworfen. In einer Pressemitteilung heißt es, es gebe keine gesundheitlichen Vorteile. Stattdessen könnten Frauen problemlos die Pille mehrere Monate am Stück nehmen und potenziell sogar gar keine Pause einlegen. Das mache die Verhütung sicherer, sagt der Verband, weil die Pille dann seltener vergessen würde. Der Berufsverband der Frauenärzte in Deutschland sieht es ähnlich.

Trotzdem sind in einer Pillenpackung immer 21 Tabletten und viele Ärzte empfehlen, nach jeder Packung sieben Tage Pause zu machen. Das hat mit dem Papst und der katholischen Kirche zu tun, wie der britische Telegraph berichtet: Die Entwickler der Pille haben offenbar in den 50er Jahren versucht, ihre Anwendung dem echten Menstruationszyklus so ähnlich wie möglich zu machen - in der Hoffnung, dass Papst und Kirche sie dann akzeptieren. Was übrigens nicht geklappt hat.