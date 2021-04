Social Media liegt nicht unbedingt in der DNA von Behörden - umso schwieriger wird es, wenn es sich um einen Geheimdienst handelt.

Der britische MI5 versucht es jetzt zumindest auf Instagram . Zur Begründung sagte MI5-Direktor Ken McCallum, dass man dort neue Zielgruppen ansprechen und mit alten Klischees aufräumen wolle - in Anspielung auf James Bond sprach er von Martini-trinkenden Stereotypen.

Zum Start gab es ein Bild durch die Glaskuppel im Londoner Hauptquartier - der Text dazu: Das Geheimnis für erfolgreiches Spionieren? Betrachte alle Blickwinkel. Bemüht humorvoll auch die Aufforderung an Nutzerinnen und Nutzer, doch mal zu schreiben, warum der MI5 ihnen folgen sollte.



Wer dem MI5 aber einen ernsthaften Hinweis geben will, der soll sich über die offizielle Webseite an die Behörde wenden.