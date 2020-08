Ghandi-Brille kommt per Brief

"Diese Brille gehörte Ghandi, rufen Sie mich an." Ein Brief mit diesen Worten und einer Brille lagen plötzlich im Briefkasten des britischen Auktionshauses East Bristol Auctions.

Die Beschäftigten staunten nicht schlecht und recherchierten. Jetzt steht fest: Die Brille gehörte tatsächlich dem indischen Nationalhelden Mahatma Gandhi.

Laut des britischen Auktionshaus hatte er die Brille in den 1920er oder 30er Jahren während eines Aufenthalts in Südafrika verschenkt. Über Umwege kam sie jetzt zum britischen Auktionshaus. Die Mitarbeitenden riefen unter der Nummer, die im Brief stand an: Der Mann am anderen Ende meinte, sie sollten die Brille wegwerfen, falls damit nichts anzufangen sei. Sie sagten ihm, dass die Brille mindestens 17.000 Euro wert sei. Sie soll in zehn Tagen versteigert werden. Ihr Wert ist mittlerweile auf fast 60.000 Euro gestiegen.