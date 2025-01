Das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien steht seit Langem immer wieder in der Kritik - unter anderem wegen Überlastung.

In einem neuen Gewerkschaftsbericht kommt jetzt wieder massive Kritik von Pflegekräften. In der Umfrage von Ende Dezember erklärten neun von zehn Krankenschwestern und -pflegern, dass sie die Sicherheit von Patienten gefährdet sehen. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie Menschen quasi "täglich" an überfüllten oder ungeeigneten Orten betreuen müssten - darunter Flur, umgebaute Schränke, Parkplätze oder Waschräume. Dem Bericht zufolge sterben auch Patienten auf den Fluren.

Die Gewerkschaft RCN hatte landesweit mehr als 5000 Krankenhaus-Beschäftigte befragt. Deren Chefin kritisierte, Schutzbedürftige Menschen würden ihrer Würde beraubt.