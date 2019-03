König Theodor der Zweite ist bis heute in Äthiopien ein Held - obwohl seine Armee im Jahr 1868 brutal von britischen Truppen besiegt wurde.

Anstatt sich von den Briten einsperren zu lassen, richtete der König seine Waffe gegen sich selbst - aus Sicht vieler Äthiopier hat er damit seine Ehre bewahrt. Eine Haarsträhne von König Theodor dem Zweiten sorgt aktuell für Schlagzeilen in dem ostafrikanischen Land - laut Medienberichten soll die wieder in die Heimat zurückkehren. Bisher liegt die Strähne im National Army Museum in London - das Haar und viele andere Artefakte hatten die britischen Soldaten damals geraubt.

Seit Ende der 90er Jahre bemüht sich eine internationale Organisation darum, dass Äthiopien die Raubkunst zurückbekommt. Übergibt das National Army Museum die Strähne von König Theodor dem Zweitem tatsächlich wieder an Äthiopien, wäre das ein erster wichtiger Schritt für die Kunst- und Kulturgeschichte des Landes.